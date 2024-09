Municipio XV, al via corsi di difesa personale gratuiti per le donne

“Un corso gratuito di difesa personale rivolto a tutte le donne, anche minorenni, del territorio. E’ il nuovo progetto del Municipio XV possibile grazie all’importante lavoro con il Presidente, Daniele Torquati, la Commissione Pari Opportunità e la sua Presidente, Stefania De Angelis, e del Consiglio municipale, che per la prima volta quest’anno ha permesso di attivare un capitolo di spesa apposito per i fondi destinati alle attività delle politiche di genere.

Realizzato dalla A.S.D. Defence Tactical System (S.D.T.S.), il corso è articolato in cinque lezioni. Il primo incontro di presentazione delle attività si svolgerà nel mese di settembre nei centri anziani di Farnesina (17/09/2024 – ore 18.30, Via della Farnesina 53), Labaro (18/09/2024 – ore 18.30, Via delle Galline Bianche 105), Valle Muricana (19/09/2024 – ore 18.30, Via Pegognaga 5), e successivamente nel mese di ottobre presso i centri anziani di Cesano (11/10/2024 – ore 18.30, Via Orrea 25), La Storta (18/10/2024 – 18.30, Via Cassia 1686), Cassia – San Felice Circeo (25/10/2024 – 18.30, Via Prossedi snc).

Con il nuovo corso di difesa personale gratuito, andiamo incontro alle tante richieste ricevute negli ultimi due anni e mezzo dalle ragazze e dalle donne del territorio fortemente interessate ad iniziative di questo tipo; un passo in più nel percorso municipale a sostegno delle donne per vivere la loro quotidianità con più sicurezza dentro e fuori le mura domestiche”.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi ad una delle lezioni di presentazione scrivere a: ladifesapersonale@gmail.com.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.

