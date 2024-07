Municipio XV: assessore ambiente, consiglio approva nuovo regolamento verde pubblico urbano

“L’approvazione all’unanimità in Consiglio Municipale del “Regolamento per la gestione e la cura del verde pubblico del Municipio XV”, per cui ringrazio l’Aula, segna una tappa storica per il nostro territorio, per la prima volta supportato da un nuovo strumento per la tutela del verde pubblico urbano.

Il nuovo regolamento, su cui come amministrazione municipale abbiamo lavorato a lungo, favorisce lo sviluppo della conoscenza collettiva sui temi del verde e della tutela ambientale e promuove ogni forma di partecipazione attiva da parte di associazioni, esercenti, scuole e singoli cittadini.

Organizzato per la disciplina di adozioni, sponsorizzazioni, patti di collaborazioni, concessioni, convenzioni, donazioni e interventi occasionali, il nuovo regolamento, presto online sul sito del Municipio XV con tutta la modulistica e promosso da settembre anche con una campagna informativa e di comunicazione dedicata, consentirà la gestione e la tutela di aree verdi come giardini e parchi e di spazi esterni e pubblici di competenza municipale; tutte aree che resteranno in ogni caso sempre utilizzabili da parte di tutta la cittadinanza.

Come dichiarato dal Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati “L’approvazione del nuovo regolamento del verde è un passo decisivo dal territorio e per il territorio.

Si tratta di un lungo lavoro che in questi mesi ha impegnato i nostri Uffici del Verde, l’Assessore Ribera con la Presidente Egle Cava e tutta la Commissione Ambiente e il Direttore del Municipio, che ringrazio, per la ricerca di strumenti normativi adeguati, utili ora a tutte le amministrazioni municipali, per cui si è reso fondamentale anche il parere del Segretariato Generale.

E’ una ulteriore assunzione di responsabilità che vogliamo assumerci per la nostra Comunità, questa volta supportati dai cittadini che siamo certi accoglieranno questa nuova proposta con entusiasmo e con grande spirito di collaborazione”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.

