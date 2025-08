Municipio XV, in arrivo 3,5 milioni di euro dal Campidoglio: “avanti con scuole, verde e viabilità”

Pioggia di fondi per il Municipio XV, che guarda al futuro con un respiro più ampio e qualche certezza in più. Con l’assestamento di bilancio approvato dall’Assemblea Capitolina lo scorso 31 luglio, sono stati trasferiti circa 3 milioni e mezzo di euro tra investimenti e spesa corrente, dando ossigeno a scuole, strade, verde pubblico e servizi sociali. Un pacchetto che l’amministrazione municipale definisce “più che positivo”.

«Un risultato frutto di un lavoro lungo e condiviso – hanno dichiarato il minisindaco Daniele Torquati e l’assessore al bilancio Alessandro Cozza – che ci consente di programmare senza dover tagliare o ridimensionare gli impegni già presi». A fianco a loro, anche il presidente della commissione bilancio Giovanni Forti, che ha accompagnato il percorso tecnico e politico.

Il primo Centro per l’Impiego al via nel 2026

Una delle novità più significative riguarda la realizzazione del primo Centro per l’Impiego del Municipio XV, in zona Olgiata, su via Bragaglia. Per questo progetto sono stati stanziati 960.000 euro, con l’inizio dei lavori fissato per il 2026. Un obiettivo atteso da tempo e che mira a rafforzare la rete di servizi pubblici a livello locale.

Scuole: cornicioni, cantieri e riaperture

Cospicua anche la quota destinata all’edilizia scolastica, altro nervo scoperto del municipio. Arrivano:

350.000 euro per il rifacimento dei cornicioni della scuola Ferrante Aporti al Fleming, con avvio lavori previsto nel 2026;

50.000 euro per completare i lavori di riapertura della scuola dell’infanzia La Farfalla a Labaro;

15.000 euro aggiuntivi per la nuova scuola in costruzione in via Monte Cremasco a Valle Muricana.

Interventi piccoli e grandi, ma tutti essenziali per migliorare la qualità dell’istruzione e la sicurezza degli edifici scolastici del territorio.

Sicurezza stradale, piazze e verde: una mappa di cantieri

La voce “viabilità” riceve un’iniezione decisiva: 800.000 euro serviranno alla messa in sicurezza dei costoni stradali, un problema annoso in molte aree collinari del municipio.

A questi si aggiungono 5.000 euro per strumentazione topografica e 180.000 euro per la direzione lavori della riqualificazione di piazza Monteleone da Spoleto.

Importante anche il capitolo verde pubblico:

65.000 euro per la manutenzione ordinaria nei prossimi quattro mesi;

150.000 euro per il 2025 per interventi di prevenzione incendi;

558.000 euro già deliberati dal CIPE sempre per la gestione del verde;

250.000 euro previsti per il parco di Santa Cornelia, con avvio nel 2026.

Servizi sociali: attenzione ai minori

Anche il sociale riceve un rafforzamento, in particolare sui temi legati all’assistenza minorile:

Una boccata d’aria anche per un settore spesso lasciato al margine delle priorità finanziarie, ma fondamentale per il tessuto umano del territorio.

Torquati: “Ora guardiamo al settembre con nuove richieste”

Il messaggio dell’amministrazione è chiaro: non ci si ferma qui. «Questi fondi rappresentano un punto di partenza – ha ribadito Torquati – ma a settembre presenteremo nuove richieste, soprattutto per potenziare i servizi sociali e il sostegno alle famiglie».

Intanto, la soddisfazione è palpabile per due traguardi simbolici: l’arrivo del primo centro per l’impiego e l’intervento finalmente previsto per i cornicioni della scuola Ferrante Aporti. «Due problemi aperti dal 2019, ora abbiamo risorse e tempi certi».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.