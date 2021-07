Municipio XV, Torquati-Ribera (PD): “Diffida a famiglie allagate Corso Francia è ingiusta”

“Mentre ieri, 15 luglio 2021, si svolgeva il Consiglio straordinario, chiesto dalle opposizioni, sugli allagamenti che hanno interessato Corso Francia un mese fa, l’amministrazione del Municipio XV – senza alcuna comunicazione durante la seduta – notificava una diffida ai nuclei familiari coinvolti dagli allagamenti stessi intimando di eseguire gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili. Un’ingiustizia che cozza peraltro con quanto votato in Consiglio. Durante la seduta infatti, oltre a richiedere al più presto la realizzazione dei lavori finanziati per il completamento del collettore alto Farnesina e per cui già nel 2019 abbiamo fatto votare un testo in Consiglio, abbiamo impegnato l’amministrazione a ristorare e risarcire le famiglie e i commercianti che hanno subito allagamenti. Un voto che chiedeva il giusto. L’amministrazione ha invece, ad oggi, la responsabilità di non aver provveduto alla realizzazione dei lavori sul collettore e ha il dovere di aiutare chi ha subito danni al proprio alloggio. Rimaniamo sconcertati da questa vicenda e per questo nella giornata di oggi abbiamo chiesto urgentemente la convocazione della Commissione Trasparenza e protocollato una nota per fare luce sull’intera vicenda”.

Così in una nota Marcello Ribera consigliere e Daniele Torquati Capogruppo del PD in Municipio XV.