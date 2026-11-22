Una notte bianca all’insegna dell’arte, della musica dal vivo e della memoria collettiva ha conquistato la Capitale. La sedicesima edizione di Musei in Musica — promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura — si è chiusa all’alba di oggi con un bilancio record di circa 42.000 visitatori tra le 20.00 e le 2.00 del mattino, segnando un balzo di 8.000 presenze rispetto al 2025 (di cui 5.000 soltanto nel circuito dei Musei Civici).

Un’affluenza costante di giovani, famiglie e turisti che si è stretta anche in un momento di sentita partecipazione emotiva per la scomparsa di Corrado Augias: al giornalista e scrittore è stata infatti dedicata l’intera manifestazione, preceduta da un minuto di silenzio osservato prima di ciascuno dei circa 130 spettacoli in cartellone.

«Siamo felici che continui a crescere la partecipazione delle romane e dei romani a Musei in Musica: da 32mila nel 2024, al superamento di quota 34mila nel 2025, per poi arrivare quest’anno a 42mila — ha commentato l’assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio —. Questa grande partecipazione per gli oltre 130 appuntamenti sparsi in tutta la città nei 50 luoghi culturali di centro e periferia testimonia che, continuando ad ampliare l’offerta culturale sia per numerosità di iniziative che per il valore e la qualità degli eventi, le cittadine e i cittadini ci seguono, vogliono ancora di più: un segnale di una cultura percepita davvero come bene comune, una grande bellezza alla portata di tutti».

Da gIANMARIA e Andrea Rivera alla Centrale Montemartini fino al boom della Sapienza: tutti i numeri della serata

Il sipario si era alzato simbolicamente alle 19.30 in piazza del Campidoglio con il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, preludio al primato dei Musei Capitolini che hanno guidato la graduatoria con circa 8.000 presenze nell’arco della notte.

Molto apprezzati gli appuntamenti ospitati dalla Centrale Montemartini in via Ostiense: prima il cantautore vicentino gIANMARIA ha proposto i suoi brani più noti — da Mostro a I suicidi, da Fallirò a I bambini fino all’ultimo singolo Senza la tua mano in tasca — e a seguire Andrea Rivera ha coinvolto la platea con un estratto dello spettacolo Nonsense di me!, mentre all’Ara Pacis il performer e coreografo libanese Charlie Khalil Prince ha presentato la creazione site specific Myth Engine con Joss Turnball, Olivia Tapiero ed Elshan Ghasimi.

Complessivamente i Musei Civici hanno totalizzato circa 30.000 ingressi: dietro al Campidoglio si piazzano Palazzo Braschi e l’Ara Pacis (entrambi a quota 4.500), seguiti dai Mercati di Traiano e dai Musei di Villa Torlonia (circa 3.000 ciascuno) e dal Museo Barracco (oltre 1.000).

Ottimi riscontri anche negli altri poli aderenti, guidati dalla Sapienza Università di Roma con oltre 6.000 visitatori e da Palazzo Esposizioni Roma con circa 1.000 ingressi.

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