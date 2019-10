“Musica al Castello” chiude con un Trio d’eccezione: “Le Capinere”

Sull’onda del successo del concerto d’apertura ad opera dell’Orchestra Mandolinistica Romana, prosegue la prestigiosa rassegna di Musica antica e della Tradizione popolare “Musica al Castello” nello storico Palazzo Torlonia nel magnifico Borgo medievale di Ceri.

Infatti domenica 27 ottobre alle h. 18.00 si terrà il concerto di chiusura della rassegna e vedrà in scena un Trio d’eccezione “Le Capinere”, reduce da un tour nazionale che ha sancito, con oltre 50 repliche, il successo del Trio e del concerto teatralizzato dal titolo “Variegato”, un’opera ideata e scritta da Maria Letizia Beneduce, una delle componenti il Trio, ambientata negli ’30 e ’40 e che di quel tempo ne ripercorre la storia con le canzoni più significative .

“Le Capinere”, un Trio al femminile di altissimo livello artistico e professionale, è formato da Maria Letizia Beneduce: violino, mandolino, voce: Fabiola Battaglini: percussioni, fisarmonica, pianoforte, voce; Sara Cresta: voce, mettono in scena un’opera inedita realizzata da Maria Letizia Beneduce ed è rappresentata per la prima volta nell’antico e artistico salone delle feste di Palazzo Torlonia.

“Excalibur: e la storia continua… è un concerto teatralizzato diverso, non banale, che, grazie agli arrangiamenti musicali curati dallo stesso Trio, alla incisività dei testi ed alla interpretazione delle tre artiste, proietta il pubblico in una esperienza emotiva unica, ricca di momenti intensi e di colpi di scena inattesi. Ripercorrendo il mito medievale delle gesta del valoroso re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda, questo spettacolo propone brani che azzerano i confini temporali esaltando l’incisività emotiva del messaggio sentimentale, principale protagonista della messa in scena. Sentimenti che vestono panni di epoche diverse ma che sono e resteranno sempre gli stessi.

“Excalibur…”, grazie alla maestria, alla professionalità ed alla passione per la musica delle tre Capinere: Maria Letizia Beneduce, Fabiola Battaglini e Sara Cresta, sarà un’esperienza artistica che in un mix di recitazione, canto, proiezione cinematografica, polistrumentismo, trasformismo, immagine, sonorità contrapposte plasmerà la bellezza dei ricordi del passato con il linguaggio moderno che per la sua potenza suggestiva e coinvolgente trasporterà lo spettatore ad una riflessione sulla bellezza del creato e all’importanza di ogni singola vita. Per tutti questi motivi invitiamo il pubblico a partecipare ad uno spettacolo originale e unico nel suo genere, in una parola imperdibile.

La rassegna “Musica al Castello”, organizzata dalla Baronia di Cerveteri, è stata realizzata grazie all’importante contributo del Castello di Ceri e degli sponsor: Ottica Di Luzio, Erboristeria In Sole, Farmacia Prato Cavalieri e Sicuracque. Ricordiamo che i posti per assistere al concerto sono a numero chiuso, per cui si invita di prenotarsi per tempo al numero di cellulare di seguito indicato. Nel dopo concerto l’Associazione “La Baronia di Cerveteri” offrirà al pubblico presente una degustazione di vini e gustose specialità realizzate con ricette medievali.

Costo biglietto ingresso ai concerti Euro 12,50 – Ridotto fino a 12 anni Euro 10,00

Per info e prenotazioni: 328 4556507