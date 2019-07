Musica&Musica Estate 2019, Concerti e Cabaret con la Scuola Popolare di Musica del Testaccio

Dal 19 al 28 luglio si potrà accedere gratuitamente al tendone da circo c/o Hangar delle Arti 238 via Monte Berico 5. Solo conoscendo le due parole chiave!

Che sono AGGREGAZIONE e INCONTRO attraverso la musica, il gioco e la partecipazione. Musica&Musica Estate presenta la musica come linguaggio universale che si esprime nelle forme più svariate ed originali, il gioco come elemento di confronto e di conoscenza, la partecipazione come momento del fare insieme.

Con questo festival gli organizzatori intendono provare ad offrire, con leggerezza e ironia, un po’ di svago a chi non può tirare fuori dall’armadio pinne ed occhiali, senza dimenticare la qualità e l’originalità delle proposte che saranno realizzate grazie alla collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio e l’associazione Hangar delle Arti 238.

Soddisfatte tutte le fasce d’età per un evento Family Friendly, complici la vocazione del luogo ospite, ovvero il terreno interno al plesso della scuola Montessoriana di Viale Adriatico e le molteplici occasioni di interazione, dalla scelta di offrire due fasce orarie di spettacoli. Quella pomeridiana, dalle 16 alle 19.30 animata da clown, equilibristi e magie circensi, laboratori ed esperienze musicali di orchestre aperte, fino agli incontri su improvvisazione e lettura, ovvero: l’arte di improvvisare su testi di scrittori emergenti. A disposizione di tutti, aree pic-nic con tavoli e panche per mangiare o leggere un libro, tavoli con mazzi di carte per le amate partite a burraco degli anziani e banchi ricoperti di lego per liberare la fantasia e la creatività dei bambini.

L’orario serale dedicate ai concerti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Fino alla mezzanotte vedrà le luci del palco accendersi per entusiasmare tutta la platea con le esibizioni di famosi artisti della scena romana con una particolare attenzione a progetti originali ed innovativi, scelti da Paolo Cintio, curatore dell’intero progetto.

Il programma dei concerti spazia tra musiche diverse: dal jazz alla canzone d’autore, dal rock-fusion alla musica mediterranea passando per il gospel e la street music.

Si apre con Pasquale Innarella, premiato tra i migliori 10 sassofonisti italiani, on un concerto dedicato a Dexter Gordon con il suo GO-DEX QUARTET e si prosegue con la musica fusion dei giovanissimi di TEST-FUSION capitanati da Ludovico Piccinini, uno dei più apprezzati chitarristi del rock romano. Spiritualità ed emozione la troviamo con il CORO GOSPEL Spmt diretto da Simona Bedini e Sonia Cannizzo.

Mauro Verrone, un altro valente sassofonista della scena romana ci riporta nelle atmosfere funky-jazz, mentre Roberto Altamura, storico batterista capitolino, ci accompagnerà nelle atmosfere mediterranee.

Piero Brega è uno dei grandi della canzone d’autore italiana e sarà un piacere ascoltarlo in trio. A seguire la musica balcanica degli EST EST EST, un misto di passione e forza ritmica. L’ORGAN TRIO, che ci offrirà la magia della musica di John McLaughlin, mentre con gli arrangiamenti di Nicola Puglielli sulle melodie di Verdi, arricchite dal sax di Gabriele Coen e dalla chitarra di Roberto Nicoletti, cadremo nel dramma de I TROVATORI.

Ed infine le NOTE CRIMINALI : il suono della street band più ricercata della capitale.

Un progetto di Artinconnessione Nuova in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio e l’associazione Hangar delle Arti 238.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE

dal 19 al 28 luglio 2019

Hangar delle Arti via Monte Berico 5 Roma – Municipio 3

tutti i giorni dalle 16 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

facebook: artinconnessione. servizispettacolo

mob 3932969668

web artinconnessione.com

PROGRAMMA

ven. 19 luglio ore 21.30 PASQUALE INNARELLA GO-DEX QUARTET

Il progetto è dedicato a Dexter Gordon attraverso una rivisitazione dei suoi più importanti brani, proposti con libertà ritmica, armonica e melodica pur mantenendo inalterato l’impianto be-bop originale, muovendosi con agilità all’interno delle strutture e non disdegnando affatto incursioni nel linguaggio free

Pasquale Innarella (sax), Paolo Cintio (piano)

Leonardo De Rose (contrabbasso), Giampiero Silvestri (batteria)

sab. 20 luglio ore 21.30 TEST-FUSION ENSEMBLE

Una formazione nata all’interno di uno dei laboratori musicali tenuti da Ludovico Piccinini presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Si muove tra brani originali e cover attingendo a sonorità jazz pop e fusion diretto da Ludovico Piccinini

dom. 21 luglio ore 18.30 Festa dei suoni con musica itinerante, giochi circensi e intrattenimenti

ore 21.30 CORO GOSPEL di TESTACCIO

Il Gospel non è solo un canto religioso ma un modo per liberare la propria spiritualità e questo coro interpreta a pieno questa affermazione offrendo un percorso storico tra brani che fanno parte della tradizione orale afroamericana, altri sono diventati degli standard jazz, ed altri presi dal pop ma riarrangiati appositamente . Diretto da Simona Bedini e Sonia Cannizzo

lun. 22 luglio ore 21.30 MAURO VERRONE PLAY IT FUNKY

Mauro Verrone è uno dei più apprezzati musicisti romani che affianca all’attività concertistica una intensa attività come arrangiatore/compositore. Con il suo quintetto esplorerà in questa occasione il repertorio di Soul, Funk, Rhythm and Blues e la musica afroamericana degli anni ’60 e ’70.

Mauro Verrone (sax), Claudio Corvini (tromba), Roberto Nicoletti (chitarra)

Massimo Moriconi (basso), Massimo D’Agostino (batteria)

mar. 23 luglio ore 21.30 SINFONIA MEDITERRANEA

Musica jazz ispirata alle sonorità etniche e mediterranee, Sinfonia Mediterranea propone una selezione di brani quasi tutti originali, influenzati dalle armonie e dalle sonorità della tradizione popolare italiana, delle molte anime della cultura popolare mediterranea unite ad un forte impianto jezzistico ed improvvisativo. Un progetto multiforme e trasversale che affonda le radici nell’improvvisazione e strizza l’occhio anche al free.

Carmelo Iorio (sax), Paolo Cintio (piano), Franco Nozzolillo (basso),

Roberto Altamura (batteria), Salvatore Summa (percussioni)

mer. 24 luglio ore 21.30 PIERO BREGA TRIO

Piero Brega, considerato una delle figure preminenti tra gli interpreti del canto popolare italiano, propone un concerto di proprie composizioni che conduce, con pienezza e calore, alla scoperta di un repertorio non solo da ascoltare, ma da partecipare intensamente.

Piero Brega (chitarra e voce), Oretta Orengo (oboe, chitarra e voce),

Piero Fortezza (batteria e percussioni)

gio. 25 luglio ore 21.30 EST-EST-EST

EstEstEst! è un gruppo romano di musica etnica che propone un repertorio vasto ed eterogeneo, sintesi di linguaggi diversi, con particolare attenzione alla cultura musicale balcanica ed alla tradizione yiddish, e nel quale si può apprezzare il giusto compromesso fra esecuzione filologica ed innovazione

Mirco Ceccaroli (fisarmonica), Eleonora Graziosi (clarinetto),

Emanuele De Simone (mandolino e chitarra), Valerio Mileto (basso), Luca Monaldi (batteria)

ven. 26 luglio ore 21.30 ORGAN TRIO

Un omaggio alla musica di John McLaughlin che è stata come un faro nella notte per molti musicisti. . La musica di questo innovativo chitarrista di Doncaster viene proposta e sperimentata attraverso improvvisazioni e reinterpretazioni passando per tutte le sue espressioni compositive, dal periodo Mahavishnu Orchestra a Shakti, ai Freespirits, all’album The Heart Of Things e più recentemente nella Five Peace Band.

Ludovico Piccinini (chitarra), Sandro Mambella (tastiere), Pier Paolo Ferroni (batteria)

sab. 27 luglio ore 21.30 I TROVATORI

Versione jazz del Trovatore di Giuseppe Verdi. La verve lirica e la ricchezza melodica di una delle opere più musicali di Verdi vengono qui tradotte in un’ora di pura energia swing, con l’esposizione dei temi e delle improvvisazioni.

Nicola Puglielli, Roberto Nicoletti e Luca Pagliani (chitarre),

Gabriele Coen (sax), Bruno Zaia (contrabbasso)

dom. 28 luglio ore 18.30 FESTA dei SUONI con musica itinerante e giochi circensi

ore 21.30 ORCHESTRA APERTA della Spmt

E’ una formazione spontanea che si formerà durante il periodo del festival alla quale potranno partecipare grandi e piccoli coordinati dagli insegnanti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

NOTE CRIMINALI

Note Criminali: associazione a delinquere di stampo musicale. Street band al femminile nata nel 2018 che propone una rivisitazione delle colonne sonore del genere poliziottesco all’italiana degli anni 70, riarrangiate dal maestro Pierfrancesco Cacace.