Nel periodo 16 aprile – 24 giugno 2020, l’Accademia di Romania in Roma organizza, sulla pagina Facebook dell’istituzione, il progetto Musicisti romeni a Roma. La stagione musicale virtuale dell’Accademia di Romania in Roma. Nell’ambito di questa mini-stagione musicale virtuale hanno accettato l’invito dell’Accademia di Romania in Roma di partecipare a questo progetto i seguenti musicisti: i violinisti Remus Azoiței (Romania/Regno Unito), Clara Cernat (Romania/Francia), Mălina Ciobanu (Romania/Germania), Gabriel Croitoru (Romania), Vlad Maistorovici (Romania), i pianisti Dana Ciocârlie (Romania/Francia), Mara Dobrescu (Romania/Francia), Thierry Huillet (Francia), Diana Ionescu (Romania), Horia Mihail (Romania), il flautista Matei Ioachimescu (Romania/Austria), i violoncellisti Marin Cazacu (Romania) e Ștefan Cazacu (Romania), il soprano Rodica Vica (Romania/Austria), la pianista jazz Ramona Horvath (Romania/Francia), il fisarmonicista Ghenadie Rotari (Repubblica Moldova/Italia) e l’Ensemble Imago Mundi (Romania).

Il progetto si svolge in collaborazione con: Associazione Culturale “ISVOR” di Bucarest, Associazione Culturale Romeno-Italiana “Propatria” di Roma, Centro Nazionale d’Arte “Tinerimea Română” di Bucarest, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Radio Romania Musicale e “Vibrate! Festival Brașov”. La stagione musicale virtuale potrà essere seguita sulla pagina Facebook dell’Accademia di Romania in Roma:https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/

Siccome diffondere la cultura significa portare l’atto culturale davanti al pubblico, mediare tra l’artista e lo spettatore e creare le premesse per la comunione, a maggior ragione in un periodo in cui il contatto umano reale è temporaneamente limitato, l’Accademia di Romania in Roma si è proposta di riunire in una micro stagione musicale, accessibile a tutti, musicisti romeni o in qualche modo legati alla Romania. Apriremo al pubblico, attraverso una rete di socializzazione, una finestra verso la grande musica classica e contemporanea e verso i suoi interpreti, che ci hanno offerto con grande generosità brani provenienti da registrazioni professioniste o da interpretazioni live che riescono a comunicare nella stessa misura il talento, la destrezza, e il calore dell’esecuzione artistica.

Programma:

16 aprile 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): l’apertura della mini-stagione musicale

Clara Cernat (violino, Romania/Francia) e Thierry Huillet (pianoforte, Francia)

Brano: Buenos Aires di Thierry Huillet

23 aprile 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania)

Matei Ioachimescu (flauto, Romania/Austria)

Brano: Capriccio di Joachim Andersen

30 aprile 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): Giornata Internazionale del Jazz

Ramona Horvath (pianoforte jazz, Romania/Francia)

Brano: Anema e Core di Salve D’Esposito (arrangiamento musicale jazz Ramona Horvath)

4 maggio 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): 65 anni dalla morte di George Enescu

Remus Azoiței (violino, Romania/Regno Unito)

Brano: Lăutarul di George Enescu (registrazione TVR Cultural)

9 maggio 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): Festa dell’Europa

Marin Cazacu & Ștefan Cazacu (violoncelli, Romania)

Brano: Sonata per 2 violoncellidi Jean Baptiste Barriere

In collaborazione con: Centro Nazionale d’Arte “Tinerimea Română” di Bucarest

14 maggio 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania)

Mara Dobrescu (pianoforte, Romania/Francia)

Brano: Notturno Op. 54 n. 4 di Edvard Grieg

18 maggio 2020, ore 15:00(ore 16:00 in Romania): 285 anni dalla prima interpretazione dell’aria Agitata da due venti

(18 maggio 1735, Teatro San Samuele di Venezia)

Rodica Vica (soprano, Romania/Austria) & Venetia Antiqua Ensemble

Brano: Agitata da due venti dall’opera Griseldadi Antonio Vivaldi

In collaborazione con: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

27 maggio 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): 180 dalla morte di Niccolò Paganini

Mălina Ciobanu (violino, Romania/Germania)

Brano: Capriccio 24 di Niccolò Paganini

4 giugno 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): 111 anni dalla nascita di Paul Constantinescu

Dana Ciocârlie (pianoforte, Romania/Francia)

Brano: Joc dobrogean di Paul Constantinescu

6 giugno 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): 137 anni dalla morte di Ciprian Porumbescu

Gabriel Croitoru (violino, Romania) e Horia Mihail (pianoforte, Romania)

Brano: Balada di Ciprian Porumbescu (registrazione COOLsound 100)

11 giugno 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania)

Ghenadie Rotaru (fisarmonica, Repubblica Moldova/Italia)

Brano: Flight beyond the time di Petri Makkonen

In collaborazione con: Associazione Culturale Romeno-Italiana PROPATRIA di Roma

21 giugno 2020, ore 16:00 (ore 17:00 in Romania): Festa della Musica di Roma 2020

Vlad Maistorovici (violino, Romania) e Diana Ionescu (pianoforte, Romania)

Concerto trasmesso live da Brașov, in occasione della Festa della Musica di Roma 2020, sulle pagine Facebook di: Accademia di Romania in Roma, Vibrate! Festival e Radio Romania Musicale

In collaborazione con: Vibrate! Festival Brașov e Radio Romania Musicale

24 giugno 2020, ore 15:00 (ore 16:00 in Romania): Giornata Universale della Camicia Tradizionale Romena

Imago Mundi Ensemble (gruppo di strumenti musicali antichi, Romania)

Brano: Doina Oltului (registrazione dell’Associazione Culturale ISVOR di Bucarest)

In collaborazione con: Associazione Culturale ISVOR di Bucarest

Informazioni sugli artisti invitati:

Remus AZOIȚEI: https://www.remusazoitei.com/new/

Marin CAZACU: https://www.orchestratineret.ro/about-us-director.html

Ștefan CAZACU: http://stefancazacu.com/biografie.html

Clara CERNAT: http://www.pianoviolon.com/index.html

Mălina CIOBANU: https://turneu2018.coolsound.ro/artist/malina-ciobanu/

Dana CIOCÂRLIE: www.danaciocarlie.com

Gabriel CROITORU: http://www.gabrielcroitoru.com/

Mara DOBRESCU: http://maradobresco.com/

Ramona HORVATH: https://www.ramonahorvath.com/

Thierry HUILLET: https://musique21.com/

Matei IOACHIMESCU: https://www.mateiioachimescu.com/

Diana IONESCU: https://www.pianistdianaionescu.com/artist.php?view=bio

Vlad MAISTOROVICI: http://www.maistorovici.com/ o http://www.vibratefestival.ro/

Horia MIHAIL: http://www.orchestreradio.ro/?page_id=13096

Ghenadie ROTARI: https://www.ghenadierotari.com/

Rodica VICĂ: www.rodicavica.com

IMAGO MUNDI Ensemble :https://www.imagomundi.ro/en/home/