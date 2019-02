MusicLabPoint al Bibliopoint Perlasca

Avreste da sempre voluto suonare uno strumento ma non avete mai trovato il tempo? La batteria è sempre stata un sogno ma il vostro vicino non la pensa come voi? Avete ancora il vecchio clarinetto di nonno in soffitta che vi piacerebbe ri-spolverare? Vorreste risvegliare il rockettaro che è in voi?

Ma soprattutto, vi piacerebbe trovare un luogo accogliente, pieno di persone simpatiche di tutte le età che vogliono fare una bella esperienza insieme facendo suonare insieme a voi anche la nostra bella biblioteca di quartiere?

Bibliopoint Perlasca ha la risposta a tutte le vostre domande!

Da martedì 12 febbraio, 18 – 20 prendera il via MusicLabPoint

L’esperienza del MusicLabPoint permetterà a tutti di esprimere il proprio potenziale musicale a partire dalla percezione e dall’ascolto senza essere necessariamente in possesso del codice o di un’esperienza musicale pregressa.

Permetterà di far convivere le esperienze di chi già suona e magari sa leggere uno spartito, con chi invece non ha esperienza di uno strumento, ma che sa ascoltare per intervenire, grazie alla direzione di una guida preparata, con semplici strumenti a percussione messi a disposizione.

Durante questa esperienza, per chi lo desiderasse, sarà anche possibile iniziare lo studio di uno strumento attraverso un percorso di apprendimento con insegnanti preparati e di lunga esperienza.

INFO: info@spmvillagordiani.it o bibliopointpietralata@gmail. com – tel.333/4378547.