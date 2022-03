Mussolini (FdI): “Su taser a polizia locale approvata mozione congiunta FdI e Lista Calenda”

“Gli ultimi gravissimi accadimenti in ordine alla sicurezza pubblica, con l’aggressione di una famiglia da due tunisini, ha rappresentato il punto di non ritorno anche per l’Amministrazione Capitolina.

Oggi con una mozione presentata a firma congiunta con il Consigliere Nanni (Lista Civica Calenda), l’Assemblea ha impegnato il Sindaco e la Giunta a dotare la Polizia Locale del taser, per le attività operative e di sicurezza. Uno strumento meno aggressivo della pistola, ma certamente più facilmente utilizzabile come deterrente. Ho voluto anche specificare che occorrerà dar corso ad appositi cicli di formazione per gli eventuali operatori, così come bisognerà dotare le auto di servizio di appositi defribillatori. Un passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini”.

Così in una nota Rachele Mussolini, consigliere Capitolino di Fratelli d’italia