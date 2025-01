Nainggolan arrestato in Belgio: per traffico di droga

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio. Radja Nainggolan, ex stella di Roma, Inter e Cagliari, è stato arrestato questa mattina (27 gennaio) in Belgio con l’accusa di traffico di droga.

L’ex centrocampista, da quanto si apprende, sarebbe coinvolto in un’inchiesta che ha scosso le autorità belghe: importazione di cocaina dal Sud America attraverso il porto di Anversa, con il successivo smistamento della sostanza stupefacente in tutto il Belgio.

A confermare l’arresto è stato l’avvocato del calciatore, Omar Souidi, che ha dichiarato che Nainggolan è stato arrestato insieme ad altri trenta individui, a seguito di una serie di raid in case e proprietà nelle province di Anversa e Bruxelles.

Le forze dell’ordine hanno eseguito arresti in tutta la zona, sgominando una rete che potrebbe avere ramificazioni internazionali.

“Interrogatori in corso”

“Dato che gli interrogatori sono attualmente in corso e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, non verranno rilasciati ulteriori commento in questa fase” ha affermato il procuratore Julien Moinil.

Il calciatore, che da poco si era trasferito al Lokeren-Temse, club di seconda divisione belga, sembrava aver trovato una nuova carriera nel calcio.

Solo qualche giorno fa, Nainggolan aveva fatto il suo debutto con la nuova maglia, entrando nella partita contro il Lierse Kempenzonen e segnando un gol pazzesco direttamente da calcio d’angolo, che ha permesso alla sua squadra di evitare la sconfitta con un 1-1. Pochi minuti di gioco, ma un grande impatto sul campo.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.