Nasce #RomaRiapre, raccolta fondi per piccole imprese e negozi

Nasce #RomaRiapre, l’iniziativa con cui Roma Capitale avvia una raccolta fondi destinata ad aiutare piccole imprese e negozi della città, fortemente penalizzati dalle chiusure dovute all’emergenza Coronavirus, e a sostenerne la ripresa.

È un’iniziativa pensata per dare una contributo concreto ai piccoli imprenditori e ai loro lavoratori affinché, una volta cessato lo stop imposto dal Governo per salvaguardare la salute pubblica, possano ripartire e tornare a produrre reddito.

Presto saranno definiti modalità e requisiti per l’erogazione dei fondi. Le donazioni potranno essere effettuate mediante bonifico con questi riferimenti:

IBAN: IT58G0306901783100000000551

Causale: Raccolta Fondi Emergenza COVID Roma Capitale

SWIFT (BIC) Code per bonifici dall’estero: UNCRITM1O45 (attenzione: “O” è lettera, non numero).

“Vogliamo dare un aiuto concreto a quelle attività che oggi si trovano in pesanti difficoltà e rischiano di chiudere per sempre. Lo facciamo con una forma di solidarietà attiva: chiediamo a cittadini, grandi imprenditori o società di dare oggi un contributo che servirà a finanziare la riapertura di piccole imprese e negozi di Roma, o ad avviare nuove attività. Molti di loro rischiano di diventare vittime dell’usura e quindi avranno bisogno di un mano per ripianare eventuali debiti e ripartire, contando su tutto il sostegno possibile da parte delle istituzioni e della collettività. Sono sicura che i romani daranno una bellissima prova di generosità e ci aiuteranno a ricostruire il tessuto economico fondamentale della città”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.