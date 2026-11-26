L’Assemblea capitolina ha dato luce verde all’unanimità alla delibera che istituisce a Roma le Case del cibo, primo firmatario il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri (Pd). Gli spazi avranno il compito di ridistribuire le eccedenze alimentari raccolte dalle associazioni di volontariato e, al tempo stesso, di ospitare laboratori di educazione alimentare, corsi di cucina e appuntamenti dedicati alla biodiversità.

«Per troppo tempo il cibo è stato considerato una questione lontana dalle competenze di un’amministrazione locale, eppure il cibo attraversa ogni giorno la vita delle nostre città toccando la salute delle persone, la qualità dell’ambiente, il lavoro, l’economia dei territori e le disuguaglianze sociali», ha sottolineato il capogruppo dem Giovanni Zannola.

Per la presidente della commissione Politiche sociali Nella Converti (Pd), «la sfida che Roma ha scelto di raccogliere è proprio quella di tenere insieme tutte queste dimensioni e le Case del cibo sono uno strumento concreto per farlo nei quartieri, creando spazi di prossimità in cui integrare attività e servizi che oggi vengono spesso portati avanti separatamente dalle singole realtà», mettendo a sistema le risorse già presenti nei rioni per affrontare criticità intrecciate.

Dal lavoro degli otto tavoli al piano capitolino contro gli sprechi

Palmieri ha espresso gratitudine verso la direzione Agricoltura del dipartimento Ambiente, l’assessorato, il presidente del Consiglio del Cibo Fabio Ciconte, chi ha coordinato gli otto tavoli tematici e tutti i partecipanti al percorso: «Oggi dimostriamo il valore della partecipazione, con il confronto che si traduce in proposte che le istituzioni fanno proprie e si impegnano a realizzare». L’iniziativa rientra nella più ampia strategia del piano del cibo di Roma, finalizzata alla riduzione degli sprechi e alla diffusione di una maggiore consapevolezza nutrizionale.

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