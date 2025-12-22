Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità

In occasione delle celebrazioni per il Natale e della chiusura delle Porte Sante del Giubileo, sono previste modifiche alla viabilità nell’area di San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura.

A San Pietro, dalle 22 del 24 dicembre è in programma la Santa Messa. Giovedì 25 dicembre la consueta Messa, a partire dalle 10, e la benedizione Urbi et Orbi – alle 12 – dalla Loggia centrale della basilica. Il 26 dicembre è in calendario la preghiera dell’Angelus alle 12.

Gli interventi sulla viabilità scatteranno dal pomeriggio del 24 dicembre, con un calendario di divieti di sosta e chiusure al traffico che saranno poi replicati il 25 e il 26 dicembre e che interesseranno largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio tra via di Porta Angelica e via del Mascherino, via del Mascherino tra Borgo Pio e via dei Corridori, piazza della Città Leonina, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo tra via dell’Erba e vicolo dell’Inferriata, via Rusticucci, via dell’Erba, vicolo dell’Inferriata, vicolo del Campanile, tra via della Conciliazione e Borgo Sant’Angelo, via della Conciliazione, compresi i controviali, piazza Papa Pio XII, via dell’Ospedale, via Scossacavalli, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio.

Sarà inoltre vietato il transito dei pedoni nelle aree delimitate da transenne, per agevolare l’ingresso dai soli varchi di pre-filtraggio nell’area tra via di Porta Angelica, via della Conciliazione, piazza del Sant’Uffizio e via Pfeiffer.

La prima Porta Santa ad essere chiusa sarà nella basilica di Santa Maria Maggiore nel giorno di Natale, con una cerimonia che si svolgerà dalle 18 e che si potrà seguire anche all’esterno da un maxi-schermo collocato in piazza di Santa Maria Maggiore.

Sabato 27 dicembre, alle 11, sarà la volta della Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre il giorno successivo la stessa cerimonia si terrà a San Paolo fuori Le Mura.

Sul versante della viabilità, dalle 7 del 25 dicembre sarà vietato sostare su via Carlo Alberto tra piazza Santa Maria Maggiore e via Cattaneo; via Gioberti tra via dell’Esquilino e via Farini; via Manin, tra via dell’Esquilino e via Farini; via dell’Esquilino, tra via Daniele Manin e via Gioberti; piazza dell’Esquilino e via Liberiana; piazza di Santa Maria Maggiore, via Paolina, via dell’Olmata, via San Giovanni Gualberto, via Merulana tra piazza S. Maria Maggiore e via di San Vito; via di Santa Prassede da piazza di Santa Maria Maggiore a via San Giovanni Gualberto. Saranno possibili chiusure al traffico nelle stesse strade.

Dalla mattina del 27 dicembre lo sgombero dei veicoli e i divieti di sosta interesseranno piazza Giovanni Paolo II, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, parcheggio antistante la Scala Santa.

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

