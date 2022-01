Natale è passato… e l’Epifania tutte le feste le porta via

Novak Djokovic è uomo che si porta dietro un bagaglio di teorie no-vax, cittadino serbo di 34 anni (nazione reduce da 262 giorni consecutivi di lockdown), n.1 del tennis mondiale, con 20 titoli Major, ora è chiuso in un hotel per rifugiati e richiedenti asilo: la richiesta di visto da lui presentata non prevede esenzioni per i renitenti al vaccino. Di contro un’inflessibile Australia , paese dove nessuno ha voluto prendersi la responsabilità di ammettere nel suo territorio “l’uomo”, per difendersi dal Covid e dalle sue varianti.

Anche la nostra Lega Calcio ha deciso di non bloccare i campionati di calcio, anche se le varie strutture sanitarie locali avevano deciso che molte partite non si dovevano disputare per positività al Covid di tanti e tanti atleti.

Elena, fisioterapista romana, già impiegata in una struttura privata e con reddito medio basso, più basso che medio. Una grande (o grandiosa) struttura di volontariato cerca la sua figura professionale con assunzione immediata. Partono i colloqui e arriva l’assunzione. Lo stipendio più o meno è lo stesso, ma l’organizzazione lavorativa è di tutt’altro spessore. Dimissioni, abbracci e baci nella struttura privata e ultimo formale incontro con la Direzione Sanitaria della struttura di volontariato.

Peccato che si erano dimenticati di informare Elena che il contratto sarebbe stato a partita IVA, ma cosa più importante: “Elena , le hanno detto che con i pagamenti delle fatture alle partita IVA siamo fermi a giugno del 2021?” Panico: “e come pago le rate di mutuo?” Meno male che la precedente struttura privata l’ha ripresa a lavorare con le stesse mansioni e lo stesso stipendio.

Famo, annamo, ci pensiamo noi, ci pensi tu. Chi ci ha pensato? Chi ci doveva pensare? E’ deceduta. Viorica, moldava, è morta per strada a 45 anni. Funerale senza prete, senza persone, senza preghiere. Nata nel continente europeo ma nella nazione più povera, da bambina e da adolescente in orfanotrofio e l’alcol come gli altri suoi coetanei. Nazioni di bambini senza padri e con madri a fare le badanti in giro per il mondo. Se non ci fossero le badanti nei paesi più industrializzati chi si occuperebbe dei nostri “vecchi”? E se sono belle e piacenti meglio ancora. Ma “degli orfani bianchi” ne sa qualche cosa qualcuno? La loro solitudine, il vuoto di senso, l’abbandono come una pietra con corda al collo, i fantasmi dentro.

Chi ci ha pensato ha fornito a Viorica: coperte, vestiti, scarpe, mensa per mangiare, la strada per dormire. Ma il male dentro? Anche con il male dentro ci si laurea, si conoscono sei lingue, si ha un profilo facebook con il tablet regalato assieme al vestiario. Ora la sua pagina facebook è ancora aperta, nessuno si occuperà di oscurarla e anche le innumerevoli bottiglie vuote di alcol trovate vicino al suo corpo hanno dato modo di pensare come si poteva pensare a Viorica Zaiat in vita?.

Da domani saremo più buoni …, chi lancia un proposito?