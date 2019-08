Negozi, supermercati e artigiani aperti ad agosto a Roma

Anche ad agosto 2019 numerosi esercizi commerciali e artigianali della Capitale non abbassano le saracinesche. Come ogni anno, CNA Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sezione romana) sistematizza, in collaborazione con il Campidoglio, gli elenchi di negozi, botteghe e supermercati che restano aperti nel mese più caldo delle ferie, stilando un comodo prontuario a disposizione di chi resta in città e di chi arriva per turismo.

Facile trovare ciò che serve: l’elenco è diviso per categorie (alimentari, abbigliamento, bar, meccanici auto ecc.) e in ogni sotto-elenco sono presenti recapiti e riferimenti di ciascun esercizio. Tra i settori più rappresentatil’autoriparazione (11%), il commercio e i servizi (9%), l’impiantistica (idraulica ed elettricisti, 18%) e l’acconciatura ed estetica (10%). Gli elenchi restano aperti e l’iscrizione è gratuita: le imprese che intendono farlo possono registrarsi online (modulo su cnaroma.it ) o chiamando lo 06-570151.

“Di fronte a una città che si svuota sempre meno e a flussi turistici crescenti, diamo l’immagine di una Roma dinamica e operativa, una città che dal centro alla periferia rimane sempre aperta”, commenta l’assessore Carlo Cafarotti (Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro). ”Grazie alla collaborazione con CNA che raccoglie artigiani ed esercenti attivi ed efficienti, riusciamo a offrire servizi adeguati nel mese più caldo a residenti e a turisti, fornendo agli operatori aderenti all’iniziativa la giusta visibilità e un’occasione per incrementare gli introiti”.

L’iniziativa è preziosa sia per i romani che passano agosto a casa – soprattutto nei quartieri periferici, sottolinea CNA – che per i turisti – attesi, in base a un’indagine CNA, in forte crescita e con gli stranieri in maggior numero rispetto agli italiani –. E si tratta anche di un’interessante “vetrina” per commercianti e artigiani.

Vai all’elenco degli esercizi commerciali e artigianali aperti ad agosto .