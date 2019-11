Nei giorni per versi di Anna Maria Curci alla libreria Odradek

Domenica 1 dicembre 2019, alle ore 10,30 nella libreria Odradek in via dei Banchi vecchi 57 a Roma si terrà la presentazione del libro di Anna Maria Curci Nei giorni per versi (Arcipelago itaca 2019).

Intervento critico di Manuel Cohen

Letture di Laura Vazzana

Info:

06-6833451 odradek@tiscali.it

Incontri successivi

29 dicembre 2019, ore 10,30 – Presentazione del libro di Patrizia Sardisco Autism Spectrum (Arcipelago itaca 2019). Con Patrizia Sardisco e Anna Maria Curci.

5 gennaio 2019, ore 10,30 – Presentazione del libro di Fabio Michieli Dire (L’arcolaio 2019). Con Fabio Michieli e Anna Maria Curci.