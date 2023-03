Nei municipi dispari raccolte 120 tonnellate di rifiuti ingombranti  

Sono oltre 120, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti ingombranti e particolari consegnate ad AMA questa mattina dai cittadini grazie alla campagna “AMA Il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” organizzata dall’azienda capitolina in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Nelle 11 postazioni mobili temporanee allestite per l’occasione è stato possibile raccogliere i normali ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e altri materiali come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. L’iniziativa ha coinvolto tutti i municipi dispari della città ad eccezione del I municipio, interessato oggi dalla Maratona di Roma e da altri eventi sportivi.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Tutti i materiali raccolti verranno come sempre avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune eco-stazioni i cittadini, grazie alla presenza dei “volontari dei riuso”, hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti e vecchi cellulari e tablet riutilizzabili alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

“AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” tornerà domenica 16 aprile nei municipi pari. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda che sono a disposizione altri due canali facilmente accessibili per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e particolari. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web di AMA. Tutte le informazioni sono reperibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell’azienda: 800 867 035.