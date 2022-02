Nei Municipi pari raccolte 150 tonnellate di ingombranti

Questa mattina sono state raccolte circa 150 tonnellate di materiali nei centri di raccolta fissi e nelle 10 ecostazioni allestite nei municipi pari in occasione del secondo appuntamento del 2022 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio, giunta quest’anno alla sua ventitreesima edizione.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

I materiali raccolti sono stati differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) e la tipologia (ingombranti, RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

In alcune postazioni, i cittadini hanno anche potuto conferire ai “volontari del riuso” di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore, con le quali l’azienda ha siglato specifici protocolli d’intesa libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie), ausili o protesi sanitarie vecchie biciclette vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti). Un ulteriore sforzo finalizzato ad un sempre maggiore e progressivo investimento nell’economia circolare.

A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori, tutte le operazioni di raccolta si sono svolte anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 20 marzo nei municipi dispari. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda che, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra, sono a disposizione altri due canali, gratuiti: i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città; il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque disponibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde 800 867 035.