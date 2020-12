Nei Municipi pari, raccolte oltre 180 tonnellate

Grande affluenza anche nell’ultimo appuntamento del 2020 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio: questa mattina, nel corso dell’evento che ha coinvolto tutti i municipi pari, sono state raccolte oltre 180 tonnellate di rifiuti particolari o di grossa taglia che vanno a sommarsi alle circa 1.400 tonnellate già raccolte nei precedenti appuntamenti di quest’anno, organizzati nonostante il difficile periodo dovuto all’emergenza Covid 19.

L’accesso ai siti di conferimento (9 eco-stazioni allestite per l’occasione e 8 Centri di raccolta fissi) è stato organizzato nel rispetto delle misure di distanziamento e degli obblighi disposti dai DPCM ed ha consentito il conferimento in sicurezza dei normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.), nonché di pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi.

Sarà cura di AMA provvedere a differenziare i materiali secondo la categoria merceologica e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà a gennaio con l’edizione 2021. Ama ricorda comunque che esistono altri due canali messi a disposizione dall’azienda per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, fornito dal lunedì al sabato. Il servizio prevede il prelievo al piano stradale e viene fornito su appuntamento, tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito www.amaroma.it.