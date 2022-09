Nel IV Municipio nuove visite guidate gratuite nei luoghi di Pasolini

A settembre tornano le visite guidate gratuite nei luoghi che furono più significativi per la vita e le opere di Pier Paolo Pasolini. Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito della manifestazione “Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini”, organizzata da DBG Management & Consulting e finanziata dal Municipio IV – Direzione Socio-Educativa.

Ad accompagnare i visitatori il 10 e il 17 settembre per le vie della periferia romana che più influenzò la visione del mondo dell’artista sarà il Professor Vittorio Maria De Bonis, storico della letteratura e critico d’arte, tra i massimi esperti in Italia di Caravaggio, consulente dell’Arma dei Carabinieri di Roma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e volto televisivo.

Un’occasione per visitare una Roma diversa, quella delle periferie, con gli occhi di Pier Paolo Pasolini, un bolognese naturalizzato friulano, che qui scopre incanti e miserie, eroi popolari e martiri anonimi, nella Capitale del secondo dopoguerra, che prova a rimettersi in piedi dopo le immani perdite umane, tra miseria e difficoltà, dopo gli spettri del regime fascista, in nome di una inattesa libertà di sentimenti e di ideali.

Questi furono i primi quartieri ad accogliere un giovane Pier Paolo Pasolini al suo arrivo a Roma, nel 1950, che per un periodo visse nella zona di Ponte Mammolo. Organizzata nell’anno del centenario dalla nascita, la manifestazione “Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini” si propone come un modo per consentire ai cittadini di vivere il territorio con maggior consapevolezza, e per scoprire e comprendere il vero significato delle opere dell’autore, considerato il massimo esponente del neorealismo.

Per informazioni su tutti gli eventi della manifestazione:

https://dbgmec.com/pier-paolo-pasolini/

Prenotazioni ai seguenti link:

10 settembre

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-guidata-380957252397?aff=ebdsoporgprofile

17 settembre

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-guidata-380968004557?aff=ebdsoporgprofile

Maggiori informazioni sugli eventi:

eventieculturaroma@gmail.com

06 33250375