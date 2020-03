Nel Lazio troppi contagi tra i medici, mascherine chirurgiche inefficaci contro COVID-19

“Dispositivi di protezione individuale solo di tipo p100 e FFP3 per chi lavora negli ospedali, accesso agevolato nei supermercati per medici e infermieri, tutela contrattuale ai giovani medici entrati in servizio per sopperire alle carenze d’organico. Alla sanità del Lazio, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, serve immediatamente dare risposte su questi tre punti.

“Ci uniamo all’appello del presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, che ringraziamo per aver giustamente sollevato la questione sui DPI. Quelli proposti dai tecnici del ministero non preservano la salute di medici e operatori sanitari, rischiando, anzi, a loro volta di essere untori: A Roma si parla già di 84 medici contagiati con un numero destinato a salire e questo dimostra che i protocolli di sicurezza devono essere immediatamente cambiati.

“Le dimensioni del Codiv-19 sono così ridotte che mascherine chirurgiche e FFP2 non possono garantire un filtraggio adeguato. Auspichiamo inoltre che non ci si dimentichi dei medici passata questa emergenza, in 8mila hanno risposto al bando per il reperimento urgente, assunti con mansioni generiche e contratti a termine di 3 e 6 mesi. Bisogna garantire ai più giovani garanzie sulla continuità del loro lavoro e del loro inquadramento contrattuale.

“Chiediamo infine di agevolare l’accesso a tutti i medici e operatori sanitari nei supermercati e nei servizi essenziali con corsie preferenziali come sta accadendo in altre regioni d’Italia sull’esempio della Toscana. Impensabile che dopo doppi turni massacranti al personale medico venga richiesto di sostare ore in coda davanti ad un supermercato. Così in una nota Veronica Lepidini, Presidente dei giovani medici di Roma”.