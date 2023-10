Nel Municipio Roma IV “L’asilo Poppea Sabina versa in uno stato disastroso”.

“Il Pd sta mettendo il carro davanti ai buoi? L’asilo nido di via Poppea Sabina 73 è stato inserito nell’avviso pubblico per l’anno 2023-24.

I lavori sulla struttura – spiegano in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo, e il consigliere del Movimento 5 stelle nel Municipio IV, Stefano Rosati – furono avviati dalla nostra amministrazione e lasciati in eredità all’attuale, che ha tagliato il nastro lo scorso marzo. Sembrerebbe tutto normale; peccato che i cittadini ci stiano segnalando una realtà ben diversa.

Materiali di risulta abbandonati, pavimentazione del giardino divelta e interdetta per il 70 per cento, tratti di recinzione ammalorata o mancante, citofono guasto, nessuna zona d’ombra né alberature.

Perché i lavori da noi iniziati non sono stati conclusi a dovere, ma si è comunque messa in scena un’inaugurazione? Come Movimento 5 Stelle abbiamo immediatamente richiesto un accesso agli atti per fare luce su questa vicenda.