Martedì 28 maggio 2019, ore 17:30 al Bibliopoint Perlasca in via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata si terrà la presentazione di Nel nome delle Tenebre: Il patto nero di Francesco Panzarella

Presenta: Lucia Vitaletti

Letture di Maria Teresa Pindilli

Con la presenza dell’autore

Neko è un umile contadino che passa le sue interminabili giornate a coltivare campi. Lontano da tutto e tutti, come molti si trova costretto a lavorare giorno e notte per sperare di sopravvivere il più a lungo possibile. Sembra che niente lo possa smuovere da questa routine, finché qualcuno, un essere oscuro ed impenetrabile che di certo non apparteneva al suo mondo, decide di fargli visita per proporgli un’avventura fuori da qualunque schema.