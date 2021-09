Nella Capitale il 19 settembre 2021 si riparte con ACEA Run Roma The Marathon

Acea Run Roma The Marathon è la Maratona della rinascita che si disputerà il 19 settembre 2021. Sarà un nuovo inizio dopo il buio e cupo momento legato al covid -19 che ha bloccato il mondo.

Migliaia di persone saranno schierate al via dei Fori Imperiali, con lo sfondo del Colosseo, in attesa del segnale di ripartenza della vita sportiva. I passi che diventano musica, i 42,195 km da vincere per conquistare un traguardo mai così sognato e atteso, in un percorso della città eterna, Roma. I battiti del tuo cuore andranno a ritmo con quelli degli altri partecipanti alla gara, con loro i partecipanti completeranno l’intero percorso delle meraviglie , partendo all’alba da via Dei Fori imperiali passando davanti al Vittoriale. A piazza Venezia, volgeranno lo sguardo sul Circo Massimo, sentiranno l’ebrezza del Lungotevere e poi ancora passeranno a Castel Sant’Angelo, in via della Conciliazione con la Basilica di S Pietro e la Moschea. Li attenderanno la Roma repubblicana, imperiale, cristiana, medievale, rinascimentale. Durante il percorso, macinando chilometri, gli atleti transiteranno sulle stesse strade calpestate qualche millennio fa dagli antichi romani. Non mancheranno Piazza Del Popolo e piazza Navona, via del Corso e piazza di Spagna (con la celebre scalinata di Trinità dei Monti) con il Colosseo maestoso protagonista nello sfondo di partenza e arrivo.

Le novità

Tantissime le novità di quest’anno della gara più importante d’Italia, che chiude le iscrizioni il 10 settembre 2021:

Il percorso della Maratona si corre sempre sulla distanza di 42.00 km, ma quest’anno si può partecipare alla Staffetta Acea Run 4 Rome, è possibile creare un Tandem di 4 persone percorrendo le 4 frazioni previste, 7 km, + 13,3 km + 10,3 km + 11,595 km = totale da 42,195 km.

L’edizione della Maratona del 2021 è aperta anche ai Paralimpici – Campionato Italiano FISPES. Acea Run Rome The Marathon abbraccia tutti gli atleti e come già avvenuto in passato anche quest’anno la competizione sarà aperta agli atleti Paralimpici . questa edizione entrerà nella storia poiché gara valida quale Campionato Italiano Fispes 2021 di specialità.

Grazie anche alla società sportiva Athletica Vaticana sabato 18 settembre, alle ore 18 nella chiesa degli Artisti (Santa Maria Montesanto) a Piazza del Popolo vi sarà La Messa del Maratoneta, una piacevole tradizione per la Maratona di Roma . La Messa del Maratonete sarà celebrata dal Cardinale Gianfranco Ravasi , presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e insieme a lui concelebreranno nemerosi sacerdoti di diverse nazionalità che il giorno successivo correranno anche la Maratona. La figura alta del Cardinale Ravasi e il luogo particolarmente simbolico, nel cuore di Roma, suggeriscono un appuntamento spirituale di ripartenza per tutto lo sport, dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi. Le letture e le preghiere saranno affidate ad atleti professionisti e amatori e al termine sarà recitata la Preghiera del Maratoneta, nonché la suggestiva benedizione degli atleti, degli allenatori, dei dirigenti e dei loro famigliari. Un momento particolare importante ed emozionante.

Pacco gara riservato a tutti i partecipanti dell’Acea Run Rome The Marathon 2021 è composto da: Tshirt tecnica firmata dallo sponsor tecnico Joma Sport, Named mette a disposizione una barretta di e l’integratore HydraFit, CRAI inserirà un gadget , UPIM un buono sconto. IBSA farmaceutici mette a disposizione ialuset Family crema corpo idratante + Vitamina D3 IBS 2000 UI, ancora un buono sconto da usare presso ZERO Motorcycles, mentre Madi mette a disposizione una barretta. Ancora nel pacco gara i cerotti COMPEED E IL DISINFETTANDE MANI DI Farmacosmo ed infine Cisalfa Sport mette a disposizione un buon sconto da utilizzare presso i propri negozi Ventura

Il 18 e 19 settembre 2021 In occasione dell’evento di l’ACEA Run Roma The Marathon si può correre la “Fun Race

Ulteriori info su https://www.runromethemarathon.com/