Nella Tabula Peutigeriana le strade del mondo abitabile verso la metà del IV secolo

La Tabula Peutigeriana è una carta stradale che traccia tutte le strade del mondo abitabile (ecumene) conosciuto da Roma verso la metà del IV secolo.

Un documento unico, che non ha confronti fra quelli arrivati fino a noi dal mondo antico. Si tratta di una pergamena attualmente conservata a Vienna nella Biblioteca Nazionale Austriaca.

In originale il rotolo era lungo 7,40 metri e altro 34 centimetri, ma la lunghezza ora è ridotta a 6,82 metri, perché la sua parte esterna, esposta a maggior logoramento, risultava già perduta quando il documento fu scoperto, e con essa – che formava il frontespizio – era andato perso probabilmente anche il nome dell’autore.

Nel volume edito da Olschki (Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo, a cura di Francesco Prontera) è riproposto un facsimile ripiegato della carta stradale nella sua interezza, e rappresenta quasi tutta la terra abitabile conosciuta, circondata dal grande Oceano, con i tre continenti Europa, Asia, Africa separati tra loro dal Tanai, dal Nilo e dal Mediterraneo.

Il libro

Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo. A cura di Francesco Prontera 2003, cm 30 x 35,5, ii-70 pp. con 21 figg. n.t., 2 tavv. f.t. e un pieghevole a colori di cm 480 x 29. Rilegato in seta. Ristampa 2009., € 189,00 € 151,20

