Nelle scuole del Primo Municipio trattamento dei pini per salvarli

“Salviamo i pini di Roma! Abbiamo voluto partire dalle nostre scuole, con la campagna di trattamento endoterapico contro la Toumeyella Parvicornis, per i cento esemplari di pino domestico del patrimonio arboreo scolastico in carico al Primo Municipio. Un investimento importante da estendere a tutta la città, una buona pratica da replicare che nasce da un lavoro nel tempo con i comitati di quartiere sulle alberature del territorio: ad esempio, con gli Amici di via Plava, il Comitato del quartiere Della Vittoria, a gennaio abbiamo trattato le piante contro la Cocciniglia e lavorato sulle aree verdi di Via Sabotino. Non bisogna abbattere gli alberi, bisogna curarli. Non bisogna arrivare tardi, ma monitorarli nel tempo. Come Primo Municipio diamo sostegno ai tanti comitati cittadini che si impegnano ogni giorno nella tutela e salvaguardia del patrimonio verde di Roma, i pini e le piante che da secoli rendono la nostra città una delle più verdi del mondo”.

Così in una nota Sabrina Alfonsi, la Presidente del Municipio Roma I Centro.