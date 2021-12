Nello Spazio Espositivo di Agnese Pizzuti grande evento culturale

Nel pomeriggio del 19 dicembre 2021 nello Spazio Espositivo Pizzuti, presso l’atelier di moda di Agnese Pizzuti in via L. Bufalini 81, si è svolto un bellissimo evento di moda, teatro, e narrativa. L’Atelier di Agnese Pizzuti è una boutique che non ha nulla da invidiare a quelle del centro di Roma. È un ambiente, accogliente, elegante e raffinato, curato nei minimi dettagli.

All’evento straordinario nello Spazio Espositivo Pizzuti la scrittrice e sceneggiatrice Rita D’Andrea ha presentato il suo libro “La luna che sorride”, Edizioni Armando Editore. Partendo dal tema del libro, si sono svolte molte performance artistiche.

Lo scrittore e poeta Carlo Terrenzio ha letto alcuni brani del romanzo, e l’Autrice ha recitato alcune scene tratte dal libro. Sono intervenuti anche la scrittrice e poetessa Rosanna Sabatini, il poeta Abner Tomas, Viera Quezada, lo scrittore, poeta, saggista Fabio Sommella e lo scrittore e poeta Mario Pino Toscano.

Per il teatro: una grande performance teatrale, con un coro a due voci interpretato da Tiziana Monti che dirige la Compagnia Teatrale Tutti giù dal Palco e Antonio Latini, attore teatrale di questa compagnia così come Riccardo Francesco Fioroni ed Evelyn Ciceu che hanno recitato una scena teatrale scritta dal libro prima citato.

Rita D’Andrea ha intervistato Mauro Caliste Presidente del V municipio il quale ha illustrato ai presenti il programma che intende realizzare per far tornare il nostro territorio apprezzabile ai fini turistici grazie anche a tutte le meraviglie storiche del territorio.

Alla fine dell’evento un gradito rinfresco gentilmente offerto da Agnese Pizzuti.