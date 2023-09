Nessun consiglio nel III municipio ad agosto 2023

“Questa mattina la seconda tragica Giunta Marchionne ha stabilito un record incredibile: nessun Consiglio municipale si è tenuto nel mese di agosto, situazione che non ha precedenti.

Neanche le chiamate tardive ai consiglieri ribelli hanno permesso all’ormai balcanizzata maggioranza di raggiungere il numero legale almeno alla terza chiama, e quindi il Consiglio è stato riconvocato in seconda convocazione per il primo settembre, chissà con quanti consiglieri di centrosinistra presenti.

C’è da dire che l’unico Consiglio tenutosi nell’agosto 2022 si tenne online, forse proprio per evitare la mancata apertura della seduta odierna, ma è ormai evidente che i dem del III Municipio di Roma navigano a vista, lasciando ogni iniziativa politica alla propria Giunta.

Non chiediamo la luna, ma almeno il rispetto per i cittadini del nostro territorio che anche stamattina erano presenti per assistere alle discussioni consiliari, ma che purtroppo hanno dovuto prendere atto della prosecuzione delle ferie della maggioranza Marchionne.

A che serve programmare i lavori municipali se chi ha ricevuto il voto della maggioranza dei residenti del III Municipio meno di due anni fa continua le vacanze a suo piacimento?”.

Così il 31 agosto 2023 in una nota i consiglieri M5S del III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.