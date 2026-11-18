Aveva riconosciuto ai piedi di un ragazzo le scarpe rubate nel proprio appartamento una settimana prima, pagando quella richiesta di spiegazioni con tre coltellate al torace e all’addome.

A distanza di oltre due settimane dall’agguato avvenuto nella notte del 31 ottobre in piazza Marcantonio Colonna a Nettuno, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato ad Aprilia il quarto presunto componente del gruppo: si tratta di un 18enne residente nel comune pontino, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Velletri per tentato omicidio in concorso ai danni di un 28enne del posto.

Il giovane era riuscito a dileguarsi nelle fasi concitate successive al ferimento, mentre altri tre ragazzi del posto — di 23, 21 e 18 anni — erano stati sottoposti a fermo già nelle ore immediatamente seguenti tra via Santa Marina e un’abitazione limitrofa.

I filmati della videosorveglianza e il riconoscimento della vittima

L’arresto è il risultato delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione di Nettuno sotto il coordinamento della Procura di Velletri.

Attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, l’ascolto dei testimoni e l’individuazione fotografica compiuta dallo stesso 28enne — ricoverato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno per le gravi lesioni riportate a un polmone mentre rientrava dal turno di lavoro come cuoco — i militari hanno raccolto gravi indizi anche a carico del 18enne catturato ad Aprilia, poi condotto nella casa circondariale di Velletri.

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