Nevilton presenta “Illumina” in collaborazione con Minaper

Arriva in radio e nei digital store mercoledì 13 ottobre “Illumina”, il nuovo singolo di Nevilton, in featuring con la cantautrice romana Minaper (Martina Forlani) che ha dato il suo contributo anche per l’adattamento del testo in italiano.

“Illumina” parla della fragilità della vita, delle incertezze sul futuro, dell’importanza di vivere il presente e di far uscire tutto il bene che abbiamo dentro il cuore prima che sia troppo tardi per poterlo fare.

“Si tratta di un delicato pezzo indie-rock – dichiara lo stesso artista – che alleggerirà la tua giornata e forse ti farà anche ballare”.

Il cantautore presenterà il brano dal vivo per la prima volta a Le Mura (via di Porta Labicana, 24 – zona San Lorenzo a Roma) con un concerto venerdì 22 ottobre.

Nevilton è un cantautore brasiliano (a Roma dal 2018) che ha all’attivo la pubblicazione di tre album e due nomination ai Latin Grammy (con il videoclip della canzone “Tempos de Maracuja” e con il suo secondo album “Sacode!”).