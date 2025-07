Niente vacanze per i neo tassisti: il Comune corre ai ripari per l’estate

Ad agosto, quando la città rallenta e molti tassisti storici parcheggiano l’auto per le ferie, i nuovi arrivati restano al volante.

Lo ha deciso il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale: i titolari delle nuove licenze taxi rilasciate dopo il 30 aprile 2025 potranno – anzi, dovranno – continuare a lavorare anche nel cuore dell’estate.

Una scelta strategica, maturata a fronte della necessità di garantire un servizio essenziale proprio nel periodo più caldo (in tutti i sensi) dell’anno.

E che risponde a due esigenze: da un lato evitare il collasso del servizio, dall’altro permettere ai neo-tassisti – che hanno investito cifre importanti per ottenere la licenza – di iniziare a rientrare delle spese.

Già a maggio, la Consulta Taxi aveva stabilito che dal 4 agosto al 1° settembre circa il 30% della flotta sarebbe andato in ferie, secondo un calendario a rotazione basato sul numero di licenza. Ma quel provvedimento riguardava solo i tassisti già attivi prima del 30 aprile. Restava da capire cosa ne sarebbe stato delle centinaia di nuovi conducenti entrati in servizio con le 700 licenze appena rilasciate (su un totale di 1.000 previste).

Ora arriva la conferma: nessuna pausa estiva per loro. Non ci sarà obbligo di fermarsi, anzi, sarà un’occasione per “affinare le competenze professionali” sul campo, come si legge nella nota ufficiale. Ma soprattutto, servirà a non lasciare la città scoperta, in un periodo in cui – anche senza grandi eventi giubilari in calendario – la domanda di trasporto si mantiene elevata.

Del resto, diventare tassista a Roma oggi non è impresa da poco: 75.500 euro per una licenza ordinaria, 58.400 per quella destinata al trasporto delle persone con disabilità. Un investimento che impone ritmi serrati, almeno all’inizio. E così, chi ha appena ritirato il proprio contrassegno, potrà approfittare dell’estate per farsi conoscere, fare esperienza e – perché no – mettere da parte qualche utile.

