No alla guerra – Sì alla pace a Pietralata

Sabato 19 marzo 2022, la Comunità di Sant’Egidio di Roma Tiburtina, ha organizzato, a partire dalle ore 16.00, una manifestazione denominata “Pietralata per la pace”, contro la guerra in Ucraina, che sta mietendo un numero imprecisato vittime, anche tra i civili e i bambini, distruggendo una Nazione e costringendo milioni di persone a lasciare la propria Terra.

Quindi, appuntamento, sabato 19 marzo 2022, alle ore 16.00 in via di Pietralata, davanti all’ingresso metro B.

Vi aspettiamo in tanti per dire: No alla guerra – Sì alla pace.

Nella foto la locandina dell’evento