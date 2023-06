Il Comitato Stadio Pietralata No Grazie ha organizzato per mercoledì 28 giugno 2023 ore 18,30 presso parchetto di via Feronia un’assemblea pubblica, aperta a tutti i cittadini, a difesa del verde pubblico, per sensibilizzare la cittadinanza riguardo il tema del consumo di suolo e relative criticità previste nel progetto dello stadio a Pietralata.

