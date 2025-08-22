“Non mi sposto”: lite per un parcheggio degenera, turista tedesco accoltellato al volto

Un posto auto conteso, una lite degenerata e un coltello spuntato all’improvviso. È accaduto ieri pomeriggio nel cuore dell’Esquilino, a Roma, dove un turista tedesco di 47 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito da un cittadino indiano di circa 40 anni.

La scena si è consumata in via Principe Amedeo, all’altezza del civico 7. Il turista stava cercando parcheggio quando ha individuato uno spazio libero, occupato però da un uomo seduto a terra, con alcuni effetti personali, un telo e una cassa bluetooth.

Al rifiuto di spostarsi, la discussione è presto degenerata in una lite.

Il cittadino indiano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe estratto un coltello multiuso con una lama di sette centimetri, colpendo il 47enne allo zigomo. Il turista, con il volto insanguinato ma ancora cosciente, è riuscito a bloccare una pattuglia di militari in transito, che ha immediatamente dato l’allarme.

Trasportato in codice rosso in ospedale, l’uomo è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’aggressore, che ora si trova a Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

