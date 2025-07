Non poteva uscire né usare il cellulare: così la gelosia è diventata prigione

Le urla provenivano da un palazzo come tanti, in una sera come tante. Ma quelle grida avevano qualcosa di diverso. Disperate, spezzate, come se qualcuno stesse cercando di rompere un silenzio durato troppo a lungo.

Erano da poco passate le otto quando il 112 ha ricevuto la segnalazione: una lite furiosa, prima in strada e poi in casa, in un’abitazione del quadrante sud della Capitale.

Le pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute in pochi minuti. Da dietro una porta chiusa, le voci: quella di un uomo che chiedeva aiuto e quella di una donna che, con tono fermo, si rifiutava di aprire.

Quando gli agenti sono riusciti a entrare, la scena ha lasciato tutti senza parole. Un salotto devastato, utensili da cucina sparsi ovunque, mobili danneggiati, vetri in frantumi. Lui, tremante, rannicchiato in un angolo. Lei, seduta sul divano, lo osservava in silenzio. Nessun segno di pentimento. Solo il gelo.

Dietro quella serata di terrore, c’era una storia di anni. Anni in cui la gelosia aveva preso il volto del controllo, poi delle urla, poi delle mani. Tutto era cominciato, racconta l’uomo, nell’estate del 2022: un semplice messaggio di auguri a una collega.

Da lì, il buio. “Non puoi usare il telefono”, “non uscire di casa”, “non parlare con nessuno”. E poi gli insulti, gli oggetti lanciati, persino le sigarette spente sul corpo.

Ma lui non aveva mai denunciato. “Per amore. Per le nostre figlie.” È questo che ha ripetuto agli agenti tra le lacrime, mostrando cicatrici che raccontavano una sofferenza silenziosa. Una violenza che non lasciava lividi in faccia, ma ferite più profonde.

I vicini confermano tutto: urla frequenti, vetri rotti, discussioni sempre più accese. Un condominio intero che aveva imparato a convivere con quel dolore dietro le pareti.

Ora, finalmente, la svolta. La donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha convalidato il fermo, ponendo fine — almeno per ora — a quella spirale di violenza quotidiana.

