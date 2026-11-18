Prosegue al Teatro Villa Pamphilj la rassegna Comedy, dedicata all’improvvisazione teatrale e alle diverse forme della comicità contemporanea. Domenica 22 novembre alle ore 11.30 è la volta di Non puoi capire…, nuova produzione di Scenaria ETS con Lara Ceccarelli e Roberto Tufo.

Non puoi capire… nasce da un gesto quotidiano e irresistibile: raccontare agli altri ciò che ci è successo, confidare un episodio assurdo, un piccolo segreto, un pettegolezzo, una storia che fuori dal suo contesto sembra impossibile da spiegare. Il punto di partenza dello spettacolo non è un copione già scritto, ma la vita reale del pubblico.

Lara Ceccarelli e Roberto Tufo incontrano la platea, ne ascoltano le storie e trasformano all’istante quel materiale in teatro. Da un frammento di esperienza prende quindi avvio il gioco teatrale. I due attori non si limitano a riprodurre ciò che è stato raccontato, ma ne raccolgono atmosfere, relazioni, dettagli e suggestioni per trasformarli in nuove scene. Il confine tra ciò che è realmente accaduto e ciò che potrebbe accadere rimane così volutamente aperto, ed è proprio in questo scarto che nasce la comicità.

Un ricordo, una figuraccia, una relazione, una coincidenza, una confidenza o un aneddoto divertente possono diventare personaggi, situazioni e mondi inattesi, qualcosa che nessuno, nemmeno gli attori, conosce in anticipo.

Ogni replica è quindi unica e irripetibile: esiste soltanto grazie alle persone presenti in quel momento.

Lara Ceccarelli. Attrice, presentatrice, insegnante e improvvisatrice romana, Lara Ceccarelli lavora stabilmente nel teatro d’improvvisazione. Dal 2019 è nel circuito nazionale del Match d’Improvvisazione Teatrale® con l’associazione M.I.Rò., dove dal 2024 opera come professionista e svolge anche attività di formazione e team building. Dal 2025 è nel cast di “Facciamo i seri”, con direzione artistica di Carlo Coculo per Scenaria ETS.

È tra i membri fondatori della compagnia La Gang, con cui porta in scena musical improvvisati, e ha frequentato la B.L.U.E. Academy de iBugiardini dedicata al musical improvvisato. Dal 2019 fa inoltre parte della compagnia Gli Imbucati, impegnata in jam session, cene con delitto e altri progetti performativi. Parallelamente conduce attività teatrali e laboratoriali con bambini e ragazzi e ha maturato esperienze di conduzione, spettacolo dal vivo e televisione.

La sua formazione comprende numerosi stage, festival e masterclass di improvvisazione, narrazione, musical improvvisato, clown, dizione e tecnica vocale, drammaturgia per l’improvvisazione e biomeccanica, con docenti italiani e internazionali.

Roberto Tufo. Attore ed educatore, Roberto Tufo lavora dal 2018 con il Teatro Verde di Roma, prendendo parte alle produzioni della struttura e svolgendo attività nei laboratori teatrali per bambini e nelle iniziative ludiche ed educative. Tra i lavori più recenti figurano “I Cavalieri della favola Gioconda”, “Il Pifferaio di Hamelin”, “L’Ottotomolo e altre creature fantastiche”, “Toporagno e Sedanorapa”, oltre agli spettacoli del progetto TAM – Teatro Verde a Motore.

Dal 2021 si dedica professionalmente anche all’improvvisazione teatrale nell’associazione M.I.Rò. ed è attore professionista del Match d’Improvvisazione Teatrale®. Dal 2025 è nel cast di “Facciamo i seri”, con direzione artistica di Carlo Coculo per Scenaria ETS. Nel 2024 entra inoltre nel cast de “Gli altri Rivoluzionari” di A. Desideri, con la regia di V. Bucci, per Malalingua Teatro e Collettivo Under35 del Teatro di Villa Pamphilj. Ha affiancato all’attività di attore un percorso continuativo nell’educazione teatrale, conducendo laboratori per bambini e nelle scuole e collaborando, tra il 2017 e il 2020, con Il Sentiero di Oz.

Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Villa Pamphilj Largo 3 giugno 1849 | 00164 Roma

(ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a)

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

tel 06 5814176 – [email protected]

Biglietti: 10 euro. Consigliata la prenotazione

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