Non rispetta il divieto di avvicinamento dalla sua ex fidanzata: arrestato 38enne

Gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo-Marzio hanno arrestato un uomo di 38 anni per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata.

La violazione è stata rilevata grazie ai controlli effettuati sul braccialetto elettronico di cui l’uomo era dotato. Attraverso un portale dedicato, i poliziotti hanno verificato che il 38enne aveva trasgredito l’ordine di non avvicinarsi alla donna e alla sua abitazione, mantenendo una distanza inferiore ai 500 metri imposta dalla misura cautelare.

La storia risale a giugno scorso, quando la donna aveva deciso di interrompere una breve relazione con l’uomo a causa del suo comportamento ossessivo: messaggi insistenti e continue telefonate, alimentati dalla convinzione che lei avesse altre relazioni. Esausta per la sua insistenza e ossessione, la donna gli ha comunicato la fine della relazione.

Di fronte a questa decisione, il 38enne ha reagito con rabbia, insultandola e arrivando a un’aggressione fisica. In quell’occasione, gli agenti erano intervenuti, arrestando l’uomo per atti persecutori. L’Autorità Giudiziaria aveva quindi disposto per lui il divieto di avvicinamento alla vittima.

Nonostante questo divieto, l’uomo ha ignorato la misura cautelare, portando le forze dell’ordine ad arrestarlo nuovamente per la grave violazione. Questa volta, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 38enne la misura degli arresti domiciliari.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙