“Non so più che santo pregare”, recitava una vecchia canzone del 1964, di Sacha Distel, anche se era riferita a problemi di cuore.

I nostri problemi sono più terra terra (AMA) o alti alti (ACEA).

A cosa ci riferiamo?

È da circa un mese, poco più poco meno, che chiediamo (chi scrive e solerti cittadini della zona) al numero verde dell’AMA, di rimettere in piedi un cassonetto rovesciato a terra, in via L. A. Vassallo, di fronte ai civici 56-58.

La foto allegata dimostra in quale obbrobrio debbano vivere i cittadini residenti nei paraggi e come il cassonetto sia, di fatto, inutilizzabile.

Quanto ancora dobbiamo aspettare?

Per quanto riguarda l’ACEA, invece, chi scrive, che è Presidente del Comitato di Quartiere largo Beltramelli, sta sollecitando, dal 9 luglio 2020 (circa 4 mesi!), la sostituzione di una lampada fulminata di un lampione, posto in mezzo ad un grande albero, quasi all’angolo tra largo Camesena e via Altiero Spinelli (v. foto del lampione di che trattasi, scattata di giorno).

La mancanza di quella lampada rende buia tutta un’area intorno cosa che, ci è stato riferito, incute timore e insicurezza alle persone che vanno o vengono dalla stazione Tiburtina, specialmente ora che fa buio presto.

Anche in questo caso, quanto ancora dobbiamo aspettare?

Ci auguriamo che ambedue le cose vengano risolte nel più breve tempo possibile, altrimenti ritorneremo sull’argomento.

Pericle Eolo Bellofatto