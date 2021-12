Non sono vecchio… sono vintage!

Centocelle, inizio del boom economico, fine anni ’50 ed inizio degli anni ’60 del secolo appena passato. No Istagramm, no Facebook, no smartphone, no whatsapp, no posta elettronica, no paghetta, no televisione, no termosifoni, tanti bambini nascevano.

Centocelle 2021. Avete mai vissuto quelle giornate invernali, festive, di mattina presto, uggiose, freddoline, poco traffico, strade vuote, qualche passante direzione Chiesa per la funzione religiosa, tanta gente in casa? Scegliere o farsi scegliere dal quartiere per poter passeggiare nelle sue vie o piazze, che hanno la loro storia da raccontare?

Prendete dallo scaffale un buon libro, anche già letto, e iniziate a sfogliare le pagine, piano però… perché sono tutte ingiallite: sono del 1950 circa.

Arrivano i “napoletani“, ma era solo un Piaggio Ape a tre ruote di colore verde che da Via dei Platani, dove c’era il panificio Casadei e il mercato rionale, andava verso Via Tor de Schiavi. Marito, moglie e quattro figli piccoli e un cassonetto pieno di masserizie, che avevano preso in affitto lo scantinato della palazzina. Mori di carnagione, mori di capelli, ma anche sporchi, cosa che anneriva anche i loro sguardi pieni di diffidenza verso chi era fermo nel cortile di casa.

Vendevano aglio al mercato rionale, il loro deposito era in casa e l’odore penetrante saliva di scala in scala sino al terrazzo. Non delinquenti, ma persone che con il loro modesto lavoro cercavano in una borgata romana un loro futuro. Difficile la loro inclusione, dura la loro ubicazione nell’umidità di uno scantinato. Dopo pochi mesi sono partiti da Via Tor de Schiavi. Sostituiti dai “pugliesi”. Immigrazione regionale, ma i “residenti”, impettiti, erano romani da sette generazioni?

La Casetta in Canadà è un brano musicale del 1957, non era nata per i bambini ma aveva una strofa che ai bambini era molto cara: Aveva una casetta piccolina in Canadà, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano: “Che bella la casetta in Canadà.

In via Tor de Schiavi angolo Piazza delle Camelie c’era un bar e in vetrina una piccola casina bianca con il tetto rosso che per il bambino, probabilmente, era la vera “Casetta in Canadà’”. Tutte le volte che passava davanti alla vetrina piangeva e chiedeva di comprarla, ma in quegli anni non si poteva spendere, la pasta si acquistava sfusa, la ciriola, piena di mollica, riempiva comunque la pancia, le rosette ancor non esistevano, le sigarette si vendevano sfuse, l’acqua fresca si prelevava dal nasone o alla casetta dell’ACEA. Pochi avevano il frigorifero.

A Piazza dei Mirti c’era il capolinea del tranvetto Laziali-Piazza dei Mirti. I bambini cambiavano giochi da strada ad ogni stagione: battimuro, borgioni, figurine dei calciatori, scambio figurine o giornaletti, pista sulla terra battuta con piccole buche e con i tappi metallici di bottiglia, la cavallina, campana, salto con la corda, ruba bandiera, la fionda di ramo d’albero rifinita a mano, il monopattino in legno e ruote di ferro costruito a mano. Per un ottimo battimuro occorreva un tappo di bottiglia metallico piatto, per ottenerlo i bambini posizionavano le lattine sui binari del trenino, il vagone e le ruote di ferro completavano l’opera. Inventiva, a 5 o 6 o 7 anni i bambini senza soldi, senza regali, senza paghetta, senza aiuti dagli adulti, tiravano fuori da loro stessi l’inventiva ad ingegnarsi. Obbligatorio in quegli anni.

In Via Tor de Schiavi passavano pochissime macchine, non perché fosse una strada secondaria, si camminava a piedi e chi aveva i soldi per acquistarla? I bambini degli anni 50 inventarono un nuovo gioco, da fare la domenica; foglio di carta, matita, velocità per essere i primi a segnare il numero di targa della possibile macchina in transito. Chi vinceva riusciva a segnare non più di una decina di targhe nell’intera giornata.

In Via Tor de Schiavi, vuota di macchine ma piena di cantieri edili, i bambini avevano il loro campo non di calcio ma di “zita”. Un legno piccolo con due punte agli estremi, un legno lungo che veniva battuto su una punta e quando il legnetto si alzava da terra altra battuta per lanciarlo il più lontano possibile. Gioco individuale ma che squadre di “zita” si formavano!

Non sono vecchio… sono vintage! Che bel libro ho letto, che belle foto ho trovato stampate. Sarebbe bello avere un vostro pensiero al riguardo, prima di riporre il libro nello scaffale.