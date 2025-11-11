“Nonna, mi serve aiuto!”: la voce al telefono era di un truffatore

Un copione ormai collaudato, che per mesi ha seminato paura tra gli anziani di Roma e provincia: telefonate disperate di presunti nipoti in difficoltà, pacchi postali misteriosi e richieste urgenti di denaro.

Dietro questo inganno c’erano due “professionisti del raggiro” originari dell’hinterland partenopeo, ora finiti in carcere con l’accusa di truffa ed estorsione.

L’indagine, condotta dal VII Distretto di Polizia di San Giovanni sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Roma, è durata mesi.

Gli investigatori hanno ricostruito minuziosamente il modus operandi della coppia: una vittima veniva scelta tra anziani soli e fragili, contattata con messaggi e telefonate da un complice che si spacciava per parente in difficoltà, coinvolto in incidenti o problemi giudiziari.

La richiesta era sempre la stessa: consegnare denaro o preziosi per “salvare” il familiare.

A quel punto entrava in scena il secondo complice, che si presentava a casa come corriere o incaricato delle poste per ritirare il bottino. In pochi minuti l’inganno era completato, e i truffatori si dileguavano lasciando le vittime sgomente e disperate.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’analisi incrociata di tabulati telefonici, filmati di videosorveglianza e sistemi di tracciamento satellitare delle auto utilizzate dai due complici.

I cellulari sequestrati hanno fornito ulteriori prove: decine di immagini di denaro e gioielli sottratti, riconosciuti poi dalle vittime, che hanno confermato senza dubbi la colpevolezza dei truffatori.

Il bilancio dell’operazione è impressionante: 37 episodi di truffa ed estorsione tra Roma e provincia, con un bottino stimato di circa 800 mila euro.

Per mesi, queste azioni hanno colpito la fascia più vulnerabile della popolazione, lasciando dietro di sé paura, ansia e sfiducia tra anziani e familiari.

