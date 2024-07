Nonno pusher nasconde la droga al fresco: 44 panetti di hashish in frigo e 554 cartucce illegali

Un nonno di 72 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino per spaccio di droga e detenzione illegale di armi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati legati allo stupefacente, utilizzava la sua abitazione come base per lo spaccio.

L’operazione è nata da un’attenta attività di osservazione. Gli agenti hanno notato un insolito viavai di persone nei pressi dell’abitazione del sospettato, con auto che sostavano per pochi minuti e poi si allontanavano.

Insospettiti, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. La perquisizione ha portato a un vero e proprio blitz.

All’interno di un frigorifero nella cantina dell’uomo, gli agenti hanno trovato 44 panetti di hashish per un peso totale di 4,5 chili.

Un quantitativo di droga importante che lascia presupporre un giro d’affari non indifferente.

Ma le sorprese non erano finite. Nella camera da letto, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale: 554 cartucce calibro 22 detenute illegalmente.

Un ritrovamento che aggrava ulteriormente la posizione del 72enne.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e condotto in commissariato. Dovrà rispondere di spaccio di droga, detenzione illegale di armi e, con ogni probabilità, di altri reati che verranno approfonditi nel corso delle indagini.

