Notizie dal I municipio Roma Centro

Riceviamo, tramite la newsletter del consigliere municipale Livio Licciardelli, le notizie che seguono.

Nel mese di dicembre si è tenuta una riunione sul tema dell’illuminazione delle strade. Anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ho posto l’accento su alcune strade e piazze dei nostri rioni che sono totalmente al buio.

Tra queste strade vi era Viale Gabriele D’Annunzio, proprio dietro Piazza del Popolo, che da anni era nell’oscurità più totale. Cosa molto insicura sia sul fronte della mobilità sia per quanto riguarda la sicurezza delle persone.

Posso dire con soddisfazione che grazie alla mia segnalazione qualche giorno fa l’Acea ha provveduto all’illuminazione della strada.

Un grande risultato che ora farò di tutto per replicare nelle altre strade e nelle altre piazze rimaste al buio.

Martedì 7 Gennaio in Commissione Commercio abbiamo fatto il punto della situazione sui dei mercati di via Tito Speri e dell’Esquilino. Il Dipartimento Attività Produttive del Comune ha dato l’ok alla ricollocazione di quei posteggi, che da anni doveva essere spostati. Nei prossimi giorni la Polizia di Roma Capitale assieme al Dipartimento sposterà le bancarelle in aree definite e in grado di rispettare alcuni standard che questi presidi mercatali non rispettavano in passato.