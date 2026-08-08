Notte di fuoco a Roma, magazzini in fiamme a Pietralata: salva una famiglia intrappolata

Una notte di puro terrore ha scosso la periferia est di roma, dove un violento incendio ha devastato un vasto complesso di magazzini in stato di abbandono. Le fiamme, divampate nel cuore della notte e alimentate dai materiali presenti all’interno della struttura, hanno divorato un’area stimata intorno ai duemila metri quadrati, alzando una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

L’allarme è scattato intorno alle ore 01:40, quando la quiete di Via della Pietra Sanguigna, in zona Pietralata, al civico 23, è stata improvvisamente spezzata dal boato del rogo e dal crepitio dei materiali in combustione. La situazione è apparsa fin da subito di estrema gravità, richiedendo l’immediato intervento della centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

Il momento più drammatico si è vissuto nei primi istanti dell’emergenza, quando i soccorritori hanno scoperto la presenza di una famiglia bloccata all’interno del complesso avvolto dal fumo.

Attimi di grande apprensione, fortunatamente risolti grazie alla rapidità dell’intervento: il nucleo familiare è stato raggiunto e messo in salvo, uscendo miracolosamente illeso e in buone condizioni di salute, seppur comprensibilmente sotto choc.

Per domare il vasto fronte del fuoco si è mossa una imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono confluite ben tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da quattro autobotti per garantire un afflusso d’acqua costante e da un’autoscala per le operazioni in quota. A coordinare le complesse manovre di contenimento e spegnimento sul campo sono intervenuti direttamente il Funzionario e il Capoturno dei Vigili del Fuoco.

Intorno all’area interessata dal disastro si è stretto anche il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari: sul posto hanno operato i Carabinieri, il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Roma Capitale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi di rito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso: le squadre sono al lavoro per ultimare le delicate operazioni di bonifica dell’intera area e la messa in sicurezza definitiva del sito.

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