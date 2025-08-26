Notte di sangue a due passi da piazza Venezia: 42enne accoltellato per una collanina

Una rapina finita nel sangue, nel cuore del Centro storico. Attimi di terrore la scorsa notte in via d’Aracoeli, a due passi da piazza Venezia, dove un uomo è stato aggredito e ferito con un coltello da un malvivente che voleva strappargli la catenina d’oro che portava al collo.

La vittima, un 42enne di origine cubana, è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue dagli operatori del 118, intervenuti intorno all’1:00 di notte.

Colpito con due fendenti – uno al bicipite e uno alla spalla sinistra – è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove i medici gli hanno applicato una prognosi di 10 giorni.

È stato lo stesso personale sanitario a richiedere l’intervento dei carabinieri della compagnia Roma Centro. Agli investigatori, l’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che, armato di coltello, ha tentato di rapinarlo. Dopo il rifiuto, l’aggressore lo ha colpito più volte per poi fuggire tra i vicoli del centro cittadino.

Adesso i militari sono sulle tracce del rapinatore. Fondamentali per l’indagine potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero avere ripreso la fuga del malvivente.

