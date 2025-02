Nove colpi in un mese, tre in un giorno: arrestato il bandito dei supermercati

Per settimane, ha seminato il panico tra gli esercenti della Capitale, spostandosi rapido come un’ombra e colpendo con una precisione inquietante. Nove rapine in un solo mese, tre delle quali in un’unica giornata, a poche ore di distanza l’una dall’altra. Stessa tecnica, stesso abbigliamento, stesso sguardo minaccioso dietro la pistola puntata contro i cassieri terrorizzati.

L’uomo, un 55enne romano senza fissa dimora e con un curriculum criminale di tutto rispetto, è stato finalmente fermato dalla Polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Romanina, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno ricostruito il suo spietato modus operandi, smascherando ogni tentativo di depistaggio.

Il copione delle rapine: una pistola finta e un piano studiato nei minimi dettagli

Il rapinatore seriale entrava in azione con freddezza: vestito sempre allo stesso modo, nascondeva i tatuaggi distintivi sotto strati di abiti scuri.

Entrava nei supermercati della stessa zona, estraeva la pistola (una replica senza tappo rosso, così realistica da sembrare vera) e ordinava ai cassieri di consegnargli l’incasso. Un meccanismo ben oliato che ha funzionato quasi sempre, fatta eccezione per due tentativi falliti a causa delle casse di sicurezza automatizzate.

Per eludere le indagini, l’uomo adottava una strategia meticolosa: dopo ogni colpo, abbandonava lo scooter in un luogo isolato, nascondeva l’arma lontano da lì e si dileguava confondendosi tra i passeggeri della metropolitana. Ma la sua rete di precauzioni non è bastata a salvarlo.

L’errore fatale: le telecamere della metro e il sacchetto tra i cespugli

La svolta è arrivata grazie all’occhio elettronico della videosorveglianza. Gli investigatori, incrociando le immagini delle telecamere dei supermercati con quelle della stazione Anagnina, hanno individuato lo stesso scooter usato per le fughe. Era solo questione di tempo prima che il rapinatore tornasse sulla scena del crimine.

E così è stato. Due giorni dopo, gli agenti lo hanno trovato proprio nei pressi della fermata Anagnina, mentre rovistava tra i cespugli insieme a un complice. Nel sacchetto di plastica che cercavano di recuperare c’era la pistola usata nei colpi. E nella sua abitazione, durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto gli stessi abiti immortalati nei video delle rapine.

La fine della corsa: doppio arresto per rapina e droga

Il 55enne è stato arrestato e dovrà rispondere di una lunga serie di accuse, tra cui rapina aggravata e porto abusivo di arma impropria. Ma non era solo: il suo complice, un 34enne romano, è finito in manette per possesso di droga, poiché trovato con 40 grammi di hashish.

Dopo un mese di paura e insicurezza, gli esercenti della zona possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La scia di terrore è finita, e per il rapinatore seriale si sono aperte le porte del carcere.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.