Novità sullo spostamento del semaforo di viale della Primavera

E’ iniziato il percorso tecnico amministrativo che dovrebbe portare alla spostamento dell’impianto semaforico installato come pedonale davanti gli ingressi del Mercato Insieme di viale della Primavera a Centocelle.

Si tratta del passaggio successivo alla Mozione frutto del lavoro svolto in commissione e approvata all’unanimità.

Un’idea portata avanti già nella passata consiliatura dall’allora presidente di commissione Cristian Belluzzo che venne bocciata per una ritorsione dei sui ex compagni di partito, per il semplice fatto di averli mollati. Elaborata e proposta per cercare di dare una maggiore sicurezza al traffico veicolare e nel contempo diminuire anche il livello di inquinamento e gli incidenti quasi giornalieri che accadono all’intersezione con via Trinchieri da una parte e via dei Gelsi dall’altra.

Speriamo di dare presto nuovi aggiornamenti.