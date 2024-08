Nulla di fatto per la messa in sicurezza di un tratto di via delle Robinie

Da sempre in via dei Glicini a Centocelle, proprio di fronte all’accesso in via Valmontone c’è un pericoloso dirupo che solo per mera fortuna non ha causato nel corso degli anni incidenti con rovinose cadute di pedoni.

Abitare A e il CdQ di Centocelle Storica hanno posto il problema a diversi nuovi consiglieri non appena insediati dopo le ultime elezioni amministrative che ha rinnovato il consiglio municipale.

Del problema se ne fece immediatamente carico il presidente della commissione LL.PP. Giampiero Buttitta prima con un sopralluogo di tutti i componenti e poi anche un sopralluogo dell’assessore Maura Lostia.

La commissione predispose e approvò una mozione al fine di eliminare il datato pericolo, una mozione che fu portata in discussione in aula e approvata all’unanimità.

Purtroppo sono passati inutilmente oltre due anni e di quel livellamento di pochi metri di marciapiede e l’installazione di qualche parapedonale di cui è bene saperlo il municipio ne ha in deposito quantità industriali, non se ne è fatto nulla.

Nella seduta della commissione LL.PP. svolta online il consigliere Pietrosanti è tornato sulla questione denunciando Giunta e UOT del grave fatto che consiste nel non dare esecuzione ad atti approvati in aula e che addirittura trattano situazioni che potrebbero essere pericolose per la cittadinanza.

Dalle foto fatte dallo stesso Pietrosanti si evince oltre alla pericolosità anche l’abbandono del luogo con erbe infestanti e caditoie censite per essere pulite da mesi, ma sulle quali qui nessuno è intervenuto.

Il presidente del consiglio Davide Di Cosmo ha preso l’impegno di convocare direzione e tecnici della UOT già dai primi di settembre per arrivare a mettere in sicurezza quei pochi metri del marciapiede di via dei Glicini una volta per tutte e questo solo dopo decenni di attesa e che solo per caso non ha prodotto situazioni che potevano avere anche risvolti molto gravi.

Ci sono anche altre mozioni approvate all’unanimità sia in commissione che in Consiglio, bloccate inspiegabilmente come quella su via dei Glicini. Speriamo che a settembre si arrivi a soluzione anche per queste.

