Numero Verde e 11 solo per Covid-19 ed emergenze sanitarie

“Invitiamo – avverte in una nota la Regione Lazio – tutti i cittadini del Lazio a utilizzare il numero verde 800118800, attivato dalla Regione Lazio per l’emergenza Covid-19, e il numero 112, attivo su Roma e Provincia, solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie.

“Si ricorda che per avere informazioni utili sul decreto regionale e sulle disposizioni da seguire è possibile consultare il sito regione.lazio.it e i canali social. Inoltre, per la comunicazione delle comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere o i motivi di salute è disponibile il questionario “SONO NEL LAZIO” reperibile sul sito web della Regione Lazio.