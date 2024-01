Nuova identità visiva per Musei in Comune, parte la promozione sul territorio

Roma Capitale lancia la nuova campagna multisoggetto di promozione dei Musei in Comune che si presentano con una brand identity totalmente rinnovata. Tutto il patrimonio museale di Roma Capitale appare con una veste grafica più contemporanea.

Ideata e prodotta da Zétema, Direttore creativo Alessandra Meneghello, la campagna ha un soggetto generale che pone al centro la nuova identità visiva, nella quale si sovrappongono le immagini di quattro Musei a formare una M, ognuna a rappresentare le 4 diverse tipologie di Musei cittadini:

*il Napoleonico per l’arte Moderna;

* i Musei Capitolini per l’archeologico;

* il Museo Carlo Bilotti per il contemporaneo;

*la meravigliosa sala del Planetario per i musei scientifici.

Lo slogan La varietà ci rende unici sottolinea la molteplicità dei musei e delle collezioni, uniti in un sistema unico e riconoscibile.

Il soggetto generale scelto per la campagna di lancio è una declinazione del nuovo logo, già visibile su tutti i materiali di comunicazione dei Musei in Comune e sul portale istituzionale, composto da una M di colori diversi che si intrecciano tra loro, creando una struttura che sintetizza visivamente le quattro tipologie dei musei: rosa per gli archeologici, viola per quelli di arte moderna, verde per l’arte contemporanea e arancione per i musei scientifici. Quattro tonalità che emergono singolarmente nella declinazione del logo di ogni museo, identificandone la tipologia.

I quattro colori vengono ripresi nella campagna multisoggetto che racconterà, una per una, le diverse anime dei musei cittadini.

Supportata dai canali social istituzionali, la campagna è visibile sugli schermi Led delle pensiline dei bus e su quasi 200 schermi Led diffusi su tutto il territorio cittadino.

Prevista per il 2024 la rebrandizzazione con la nuova veste grafica di tutti i siti museali, oltre al lancio dedicato alla Roma MIC Card – la card che consente, con 5 euro, di accedere gratuitamente per un anno a tutti i siti archeologici e musei del Sistema – ripresentata con colore giallo fluo per evidenziare il carattere energico, vivace e inclusivo dell’intero sistema.

Leggi la precedente notizia sull’argomento.